Милан, Италия, , 20:51 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы покинуть итальянский клуб по истечению чемпионата.

Согласно сообщениям портала Sky Sports, 38-летний швед боснийского происхождения склоняется к тому, что не будет заключать новое соглашение с миланским клубом. В СМИ еще не сообщалось о переговорах между сторонами.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» минувшей зимой, заключив контракт сроком до конца текущего сезона. В этом розыгрыше чемпионата Италии Златан провел десять матчей за «россонери», отличившись четырьмя голами и одной голевой передачей.

Недавно Ибрагимович успешно восстановился от травмы камбаловидной мышцы правой голени и вернулся на поле в матчей 29-го тура Серии А против СПАЛа (2:2).