Стамбул, Турция, , 20:24 — REGNUM Игор Кокошков, работающий в настоящее время ассистентом главного тренера «Сакраменто Кингз», готов стать наставником турецкого «Фенербахче» в новом сезоне. Об этом сообщил журналист Эдриан Воджнаровски.

Сообщается, что стороны уже приступили к обсуждению условий трёхлетнего соглашения.

48-летний сербский специалист в недавнем прошлом возглавлял «Финиск Санз», став первым тренером европейского происхождения в их истории, а ныне, помином работы ассистентом в «Сакраменто», возглавляет сборную Сербии. Отметим, что специалист за свою непродолжительную карьеру в сборной Словении (2016−2017) смог привести коллектив к золоту чемпионата Европы 2017 года.