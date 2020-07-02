Ливерпуль, Великобритания, , 20:12 — REGNUM Защитник ливерпульского «Эвертона» Люка Динь может продолжить карьеру в клубе из первой пятерки АПЛ.

Согласно сообщениям портала ESPN, 26-летний игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси» и «Манчестер Сити».

Отметим, что клубы рассчитывают усилить позицию левого защитника. Приоритетным вариантом является Бен Чилуэлл из «Лестер Сити», однако экс-чемпионы Англии требуют 75 миллионов фунтов за перехода защитника. Люка Динь, по мнению клубов, должен обойтись значительно дешевле.

В 2018 году французский крайний защитник перешел в «Эвертон» из каталонской «Барселоны» за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Динь принял участие в 29 матчах, не отметившись результативными действиями.