Ярославль, 2 июля 2020, 18:47 — REGNUM Стадион «Шинник» в Ярославле перешёл под управление одноимённого футбольного клуба. Об этом сообщил мэр Ярославля Владимир Волков.
Стадион является муниципальной собственностью. Ранее клуб уже управлял им, однако несколько лет назад мэрия города решила сама контролировать деятельность стадиона и передала его муниципальному учреждению «Дирекция спортивных сооружений». Это привело к тому, что зимой 2020 года трава на стадионе не взошла, что привело к отмене матчей Кубка России и первенства ФНЛ. Теперь городские власти решили вернуться к прежней системе.
Ярославский «Шинник» выступает в первенстве Футбольной национальной лиги, второй по значимости в стране.
Читайте ранее в этом сюжете: «Другое дело!» «Урал» опубликовал фотографии поля на стадионе в Ярославле