Вашингтон, , 15:22 — REGNUM Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что рассчитывает на возобновление сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со зрителями на матчах. Об этом 2 июля сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что зрители смогут присутствовать на трибунах, потому что без них, понятное дело, будет тяжело играть. Но никто пока ничего не говорил, посмотрим, что будет дальше», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин вместе со своим одноклубником Дмитрием Орловым проголосовал в США по поправкам к Конституции РФ.

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