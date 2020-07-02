Иркутск, , 14:28 — REGNUM Несмотря на то, что в Иркутской области ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, власти региона перешли к карантинным послаблениям. Как сообщает оперативный штаб Приангарья, спортивные учреждения начнут работу уже с 3 июля.

«Возобновить тренировочный процесс смогут члены сборных команд региона. Также начать работу смогут спортивные школы, конно-спортивные клубы, фитнесс-центры и тренажерные залы», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля общее число носителей коронавируса в Приангарье составляет уже 8025 человек, причём 239 добавились только за последние сутки. Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет уже 110 человек.

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