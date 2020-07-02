Ньон, Швейцария, , 14:24 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил расписание Лиги чемпионов в сезоне 2020/21. Об этом 2 июля сообщается на сайте организации.

Квалификационный раунд пройдёт с 8 августа по 30 сентября. Групповой этап начнётся 20 октября и завершится 9 декабря.

Плей-офф стартует 16 февраля и 17 марта матчами 1/8 финала. Четвертьфиналы состоятся 6 и 14 апреля, полуфиналы — 27 апреля и 5 мая. Финал пройдёт 29 мая в Стамбуле.

Напомним, сезон 2019/20 Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми», который пройдёт в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа.

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