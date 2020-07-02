Флоренция, Италия, , 13:50 — REGNUM Главным тренером «Фиорентины» может стать испанский специалист Унаи Эмери. Об этом 2 июля сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Отмечается, что «Фиорентина» намерена пригласить Эмери на пост главного тренера и уже связался с его представителями.

Последним клубом Эмери был лондонский «Арсенал», который он тренировал с 2018 по 2019 год. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, в котором проиграла «Челси».

Эмери также возглавлял «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», ПСЖ и другие клубы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмери может стать наставником «Милана»