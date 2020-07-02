Тула, , 13:15 — REGNUM Главным тренером тульского «Арсенала» может стать бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин. Об этом 1 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководитель клуба Гурам Аджоев звонил Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера в следующем сезоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» уволил главного тренера Игоря Черевченко, который возглавлял команду с ноября 2018 года.

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