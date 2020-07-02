Тула, , 12:31 — REGNUM Тульский «Арсенал» уволил главного тренера Игоря Черевченко. Об этом 1 июля сообщается на сайте клуба.

«По итогам матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» руководство клуба приняло решение принять отставку главного тренера Игоря Черевченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что готовить команду к оставшимся в сезоне матчам будут Сергей Подпалый, который работал в клубе «Химик-Арсенал», и наставник молодёжной команды «Арсенала» Николай Ковардаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» проиграл «Ахмату» на своём поле со счётом 1:3.

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