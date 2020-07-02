Лиссабон, , 12:23 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Жил Висенте» в матче 29-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Спортинга» голы забил полузащитник Вендел (21) и нападающий Гонсало Плата (49). «Жил Висенте» ответил голом хавбека Рубена Рибейру (90) с пенальти.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает третье место в чемпионате Португалии, на счету команды 55 очков. «Жил Висенте» идёт на 11-м месте с 33 очками.

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