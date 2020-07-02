Лечче, Италия, , 12:10 — REGNUM «Сампдория» одержала победу над «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Все три гола в матче были забиты с пенальти. В составе «Сампдории» дубль оформил полузащитник Гастон Рамирес (40, 75). «Лечче» ответил точным ударом хавбека Марко Манкозу (50).

На сегодняшний день «Сампдория» набрала 29 очков и находится на 15-м месте в Серии А. «Лечче» идёт на 18-м месте с 25 очками.

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