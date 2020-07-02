Флоренция, Италия, , 12:02 — REGNUM «Сассуоло» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Сассуоло» дубль оформил нападающий Грегоре Дефрель (24, 35), ещё один гол забил защитник Мерт Мюльдюр (61). «Фиорентина» ответила голом форварда Патрика Кутроне (90).

На сегодняшний день «Сассуоло» набрал 37 очков и находится на 12-м месте в Серии А. «Фиорентина» идёт на 13-м месте с 31 очком.

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