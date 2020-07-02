Вальядолид, Испания, , 10:32 — REGNUM «Вальядолид» сыграл вничью с «Леванте» в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Вальядолид» имел возможность вырвать победу на 97-й минуте матча, однако нападающий Энес Унал не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Вальядолид» набрал 36 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» идёт на 11-м месте с 42 очками.

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