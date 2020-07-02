Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин выразил благодарность своим подопечным за боевую ничью с «Краснодаром», вырванную в добавленное время.

«Я очень благодарен игрокам. Снимаю перед ними шляпу. Настоящие мужики. Ни один человек даже не представляет, как им тяжело дались эти две игры — с [тульским] «Арсеналом» и «Краснодаром». <…> Команде не хватило всего. Абсолютно всего», — отметил наставник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоявшийся 1 июля на стадионе «Ростов Арена», завершился вничью — 1:1.

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