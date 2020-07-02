Бильбао, Испания, , 10:00 — REGNUM «Атлетик» одержал победу над «Валенсией» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Атлетика» дубль оформил полузащитник Рауль Гарсия, который открыл счёт на 13-й минуте и упрочил преимущество своей команды на 47-й минуте.

На сегодняшний день «Атлетик» набрал 48 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Валенсия» идёт на 10-м месте с 46 очками.

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