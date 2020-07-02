Борнмут, Великобритания, , 09:44 — REGNUM «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ньюкасла» голы забили нападающий Дуайт Гейл и полузащитники Шон Лонгстафф, Мигель Альмирон и Валентин Лацаро. «Борнмут» ответил голом хавбека Дэна Гослинга.

На сегодняшний день «Ньюкасл» набрал 42 очка и находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 27 очками идёт на 19-м месте.

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