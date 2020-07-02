Ливерпуль, Великобритания, , 09:37 — REGNUM «Эвертон» одержал победу над «Лестер Сити» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Эвертона» голы забили нападающий Ришарлисон и полузащитник Гилфи Тор Сигурдссон. «Лестер» ответил голом форварда Келечи Ихеаначо.

На сегодняшний день «Эвертон» набрал 44 очка и находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с 55 очками идёт на третьем месте.

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