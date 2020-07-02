Лондон, , 09:05 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Челси» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Вест Хэма» голы забили полузащитники Томаш Соучек, Майкл Антонио и нападающий Андрей Ярмоленко. У «Челси» дубль оформил Виллиан.

На сегодняшний день «Вест Хэм» набрал 30 очков и находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 54 идёт на четвёртом месте.

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