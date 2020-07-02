Сочи, Краснодарский край, , 08:46 — REGNUM «Сочи» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Николай Комличенко, реализовавший пенальти. На 73-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после удаления защитника Тони Шуньича.

«Сочи» сравнял счёт на 92-й минуте. Отличился форвард Александр Кокорин с пенальти.

На сегодняшний день «Сочи» занимает девятое место в чемпионате России, на счету команды 29 очков. «Динамо» идёт на восьмом месте с 32 очками.

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