Ростов-на-Дону, , 22:55 — REGNUM Футболисты «Краснодара» в выездном матче двадцать пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью с «Ростовом». Встреча, завершившаяся со счётом 1:1, прошла 1 июля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

В составе хозяев поля голевыми действиями Ивелин Попов (пенальти). У гостей мяч забил Маркус Берг.

Отметим, что после двадцати пяти матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Клуб «Краснодар», в активе которого после двадцати трех матчей также 42 балла, находится на четвертой позиции.

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