Нижний Новгород, , 20:11 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче двадцать пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли «Тамбов». Встреча, завершившаяся со счётом 2:1, прошла 1 июля на стадионе в Нижнем Новгороде.

В составе гостей голевыми действиями отметились Сердар Азмун и Эмилиано Ригони. У хозяев поля единственный мяч забил Валерий Чуперка (пенальти).

Отметим, что после двадцати пяти матчей в чемпионате России подопечные Сергея Семака пока занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 59 очков. Клуб «Тамбов», в активе которого 25 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Читайте также: Дубль Миранчука принёс «Локомотиву» победу над «Рубином»