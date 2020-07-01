Тула, , 19:52 — REGNUM Футболисты грозненского клуба «Ахмат» в выездном матче двадцать пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) переиграли тульский «Арсенал». Встреча, завершившаяся со счётом 3:1, прошла 1 июля на стадионе «Арсенал» в Туле.

Героем встречи в составе гостей стал хавбек Одисе Роши, который оформил дубль. Еще один мяч забил полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. У хозяев поля голевыми действиями отметился нападающий Евгений Луценко.

Отметим, что после двадцати пяти матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Клуб «Арсенал», в активе которого 28 баллов, находится на девятой позиции.

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