Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с проведением футбольного матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар» на линию выйдут дополнительные автобусы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением футбольного матча на стадионе «Ростов-Арена» с 19:00 до 22:30 будет добавлен дополнительный график движения транспорта на муниципальном маршруте №39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время матча, который состоится на стадионе «Ростов Арена» 1 июля в 20:00 мск. Контролировать ситуацию будут также сотрудники частных охранных предприятий, стюарды.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция обеспечит порядок во время матча «Ростов» — «Краснодар»