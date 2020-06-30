Ростов-на-Дону, , 23:56 — REGNUM Полицейские обеспечат охрану общественного порядка во время матча 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар», который состоится на стадионе «Ростов Арена» 1 июля в 20:00 мск. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности», — уточнили в ведомстве.

Болельщиков просят прибыть к стадиону заранее и оставить крупногабаритные личные вещи в камерах хранения. На трибуны запрещено брать стеклянную и пластиковую тару. Обязательным условием допуска на стадион является наличие медицинской маски или респиратора.