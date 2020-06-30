Рим, , 19:21 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Ашраф Хакими, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в дортмундской «Боруссии», стал игроком миланского «Интера».

Согласно сообщениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, марокканец поставил подпись под пятилетним соглашениям с «нерадзурри».

Ранее стало известно, что «Интер» заплатит мадридскому «Реалу» 40 миллионов евро за переход Хакими без возможности обратного выкупа.

В минувшем сезоне 21-летний Хакими набрал 15 (5+10) очков по системе «гол+пас» в 32 матчах Бундеслиги.