Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Генеральный менеджер «Вашингтон Уизардс» Томми Шеппард сообщил, что клуб разделил решение форварда Дависа Бертанса пропустить грядущий рестарт сезона НБА.

«Мы понимаем и полностью поддерживаем причины, по которым он не будет играть. Дэвис многое для нас значит в перспективе», — приводит соло Шеппард журналист Фред Катц в своем «Твиттере».

Напомним, что ранее Бертанс стал первым игроком лиги, который воспользовался возможностью пропустить рестарт сезона 2019/2020. Игрок объяснил свое решение тем, что не хочет получить травму перед выходом на рынок свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате Бертанс в среднем набирал 15,4 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи за матч, приняв участие в 54 матчах.