Москва, , 17:49 — REGNUM ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Коростелевым на своем официальном сайте. Сообщается, что вернувшийся из «Адмирала» форвард подписал контракт на один сезон до лета 2021 года.

Коростелев начинал минувший сезон в составе «Звезды» в ВХЛ, но, проведя 7 матчей и набрав 8 (4+4) очков, нападающий был передан «Адмиралу». В составе владивосточной команды хоккеист смог дебютировать в КХЛ. В 22 матчах дебютного сезона 23-летний форвард набрал 7 (4+3) очков.

Ранее бывший главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов заявил, что «уровень таланта позволит Коростелеву побороться за место в основе ЦСКА».