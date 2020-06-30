Валенсия, Испания, , 17:27 — REGNUM Испанская «Валенсия» рассталась с аргентинским защитником Эсекиэлем Гараем. Срок действия договоренности между сторонами истек сегодня, 30 июня.

33-летний защитник провел в составе «летучих мышей» четыре последних сезона. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги на его счету 17 безрезультативных матчей.

«Вечная благодарность. Спасибо всей моей большой семье. Я никогда не забуду то, что я здесь пережил и как наслаждался этим. Всегда вперёд!» — написал Гарай в своем инстаграме, попрощавшись с болельщиками «Валенсии».