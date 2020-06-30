Нижний Новгород, , 17:26 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, которые разрешают спортивную подготовку с очным присутствием занимающихся, сообщает пресс-служба правительства региона.

В закрытых помещениях тренироваться одновременно могут пока только три человека, на уличных площадках — семь спортсменов. С учетом этих ограничений сейчас составляются расписания занятий в спортучреждениях области. В регионе начнут работу 38 ФОКов и 73 спортивных школы, в том числе с плавательными бассейнами.

«К сожалению, пока не получится возобновить в полной мере командные тренировки. Надеюсь, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в скором времени позволит принять дополнительные решения», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.