Валенсия, Испания, , 16:49 — REGNUM «Валенсия» собирается продлить действующее соглашение с главным тренером команды Жауме Понсарнау. Согласно информации портала Sportando, контракт будет заключен сроком до конца сезона 2020−2021 годов.

Пансранау занимает должность главного тренера «Валенсии» с 2018 года. В 2019 году наставник смог довести испанскую команду до победы в Еврокубке.

В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за коронавируса, «Валенсия» заняла десятое место, выиграв в 12 из 28 матчей.