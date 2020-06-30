Чебоксары, , 16:49 — REGNUM В Чувашии члены сборных команды республики возобновили тренировки. Одной из основных площадок стал центральный стадион «Олимпийский» республиканского Центра спортивной подготовки им. А. В. Игнатьева. Сегодня, 30 июня, здесь побывал глава регионального минспорта Василий Петров, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Тренировки на стадионе в Чебоксарах Cap.ru

На площадках и секторах центрального стадиона приступили к тренировкам члены сборных команд Чувашии по лёгкой атлетике, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и стрельбе из лука. За ходом тренировочного процесса наблюдал министр Василий Петров, также он пообщался со спортсменами и тренерами.

Старший тренер сборной команды Чувашии по спортивной ходьбе, серебряный призёр Олимпийских игр Олимпиада Иванова рассказала, что период самоизоляции был непростым, всё это время тренировки шли «по индивидуальной программе», «прошли хороший курс общей физической подготовки».

«Поэтому считаю, что мы ничего не потеряли. Теперь, когда стадионы вновь открыты, мы приступили к силовым тренировкам. Так что к чемпионату России, который тоже перенесён на сентябрь, у нас будет время наверстать упущенное», — считает Олимпиада Иванова.

Мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Екатерина Ишова сообщила, что «не прекращала тренироваться», «бегала, держала форму» на своей малой родине — в Вурнарском районе. Сложнее многих пришлось спортсменам по стрельбе из лука: победитель Кубка Европы среди молодёжи, бронзовый призёр первенства Европы Роман Ефимов признался, что «в домашних условиях полноценно поддерживать форму очень тяжело», поэтому он «рад, что наконец вернулись к тренировкам, можем набирать форму и готовиться к стартам».

Министр Василий Петров рассказал, что в настоящее время ведётся аналитическая работа и формируется календарный план будущих соревнований. Он выразил надежду, что к осени нормализуются региональный и внутрироссийский календари спортивных соревнований.

Напомним, 101-й чемпионат России по легкой атлетике, который должен был состояться в Чебоксарах 24 — 27 июня, планируется перенести на сентябрь. Старты приурочили к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом стабилизации эпидемиологической ситуации приняты новые меры по смягчению действующего режима. Возобновили работу библиотеки, также разрешено заниматься отдельными видами спорта при соблюдении безопасной дистанции.

Напомним, на 30 июня (10:35 мск) в Чувашии подтверждено 5076 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 51. Выздоровели 2900 человек, продолжают лечение 2145 граждан. Скончался 31 человек.

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