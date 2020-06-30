Сочи, Краснодарский край, , 16:30 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи» сообщил о том, что расстаётся с голкипером Дмитрием Шикиным и нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым.

«Благодарим хоккеистов за игру в составе ХК «Сочи» и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба на официальном сайте.

Голкипер Шикин присоединился к «южанам» в сезоне 2014−2015 годов. С того момента на счету россиянина 126 матчей в составе «леопардов», одержав в них 42 победы при трёх матчах на «ноль». Коэффициент надежность голкипера составил 2,5 шайбы за игру, отражая при этом 91,5% бросков.

Архипов стал игроком «сочинцев» в течение сезона 2018/2019. В общей сложности на его счету 100 матчей за «Сочи» и 25 (10+15) очков.

Выглазов отличился 2 (1+1) результативными баллами в 28 матчах минувшего сезона.