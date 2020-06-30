Манчестер, Великобритания, , 16:15 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не согласен с требованиями дортмундской «Боруссии» по трансферу нападающего Джейдона Санчо.

Согласно сообщениям на портале Sky Sports, руководство «манкунианцев» заявило, что не готово переплачивать за 20-летнего вингера. В случае соглашения сделки «МЮ» заплатит не более 50 миллионов фунтов .

Напомним, что «дортмундцы» требуют за англичанина компенсацию в размере 100 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что «Боруссия» уменьшит ценник Санчо до из-за ситуации с финансовым кризисом, вызванным на фоне коронавируса. Убытки «МЮ» составили 41 миллион фунтов.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Санчо принял участие в 32 матчах чемпионата, отличившись 32 (17+16) очками по системе «гол+пас».