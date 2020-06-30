Новосибирск, , 16:12 — REGNUM В Новосибирске на улице Охотская, 86/3 открылась новая лыжная база. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, здесь смогут заниматься спортсмены Центра зимних видов спорта и все желающее горожане.

«У нас сегодня исторический момент, потому что об этой базе шёл разговор ещё с 2011 года, а сегодня этот проект реализован, — прокомментировала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики города Анна Терешкова. — Возможно, мы будем рассматривать этот проект как базовый для развития лыжного спорта».

На территории базы есть одна действующая трасса. Позже появится ещё одна — для подготовки спортсменов более высокого уровня.

Планируется построить подобные базы в Советском, Заельцовском и Первомайском районах Новосибирска. Стоимость объекта — 25 млн рублей.