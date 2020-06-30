Москва, , 15:06 — REGNUM Чемпионат России по бобслею и скелетону должен пройти в Сочи в 2021 году. Об этом 30 июня заявил спортивно-технический директор Федерации бобслея России Григорий Аксенов.

«Чемпионат России по бобслею и скелетону 2021 года планируется провести в Сочи с 1 по 10 апреля», — цитирует Аксенова ТАСС.

Он добавил, что Кубок России пройдёт с 25 по 30 октября 2020 года. Соревнования планируется провести на олимпийской трассе в Сочи.

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