Ньон, Швейцария, , 14:41 — REGNUM Альтернативного плана завершения Лиги чемпионов в текущем сезоне нет у Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 30 июня сообщает L’Equipe.

«На данный момент нет никаких оснований создавать план «Б». Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, при необходимости сможем адаптироваться», — цитирует издание представителя УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате «Финала восьми». Матчи пройдут с 12 по 23 августа.

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