Булонь-Бийанкур, Франция, , 14:26 — REGNUM Российский гонщик «Формулы-1» Сергей Сироткин будет резервным пилотом команды «Рено» в 2020 году. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что основными пилотами «Рено» сейчас являются Эстебан Окон и Даниэль Риккьярдо. Последний по окончании сезона-2020 перейдёт в «Макларен».

Таким образом, на данный момент место в «Рено» на сезон-2021 является вакантным.

Напомним, Сироткин был резервным пилотом в «Рено» в 2017 и 2019 годах. А в сезоне-2018 он являлся одним из основных пилотов команды «Уильямс».

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