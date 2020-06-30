Москва, , 14:07 — REGNUM Тюмень примет чемпионат России по биатлону 2021 года. Об этом 30 июня сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Первенство России по биатлону планируется провести с 28 марта по 4 апреля 2021 года в Тюмени.

Отмечается, что чемпионат России — 2020, который должен был пройти в Ханты-Мансийске, пока считается отмененным. При этом 11 июля на конференции СБР может быть принято решение о проведении турнира осенью.

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