Химки, Московская область, , 14:02 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед продлил контракт с клубом. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что соглашение с 31-летним баскетболистом рассчитано на три года.

Швед выступает за «Химки» с 2015 года. До этого он играл за московские ЦСКА и «Динамо», а также американские клубы «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».

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