Турин, Италия, , 13:06 — REGNUM Туринский «Ювентус» может купить полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса. Об этом 30 июня сообщил журналист Фернандо Паломо в Twitter.

Отмечается, что «Ювентус» проявляет интерес к 20-летнему испанскому хавбеку и ведёт переговоры с игроком.

В нынешнем сезоне Торрес сыграл в 40 матчах в составе «Валенсии» во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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