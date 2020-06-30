Москва, , 13:03 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал прекратить «дикое отношение к спортсменам» и заявил, что в случае заболевания игроков футбольные матчи должны быть перенесены на более поздний период, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

«Прекратите, наконец, это дикое отношение к спортсменам. Если команда не может играть в связи с заболеванием игроков, то матч должен переноситься на более поздний период», — заявил Жириновский.

Депутат обратил внимание на то, что футбольной команде «Оренбург» засчитали техническое поражение от «Краснодара», потому что она не смогла провести матч из-за заболевания шести её игроков коронавирусом.

«Опять мы наблюдаем спортивный произвол… Мы уже обращались в Российский футбольный союз по схожему поводу, когда обескровленную коронавирусом команду «Ростов» разгромили в Сочи. Теперь то же самое учиняют «Оренбургу». Если это не прекратится, то пора подумать о смене руководства РФС», — пригрозил парламентарий.