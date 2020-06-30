Дортмунд, Германия, , 13:02 — REGNUM Немецкий полузащитник Марио Гётце может стать игроком «Монако». Об этом 30 июня сообщает Bild.

Отмечается, что «Монако» заинтересован в подписании Гётце в качестве свободного агента. Причём в клубе перед этим хотят расстаться с несколькими игроками.

Напомним, Гётце является воспитанником «Боруссии», за которую играл с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию», а в 2016 году вернулся в дортмундский клуб.

Гётце является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии и автором победного гола в финале того мундиаля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров «Боруссии» Михаэль Цорк, заявил, что Гётце покинет команду в летнее трансферное окно.

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