Дортмунд, Германия, 30 июня 2020, 13:02 — REGNUM Немецкий полузащитник Марио Гётце может стать игроком «Монако». Об этом 30 июня сообщает Bild.
Отмечается, что «Монако» заинтересован в подписании Гётце в качестве свободного агента. Причём в клубе перед этим хотят расстаться с несколькими игроками.
Напомним, Гётце является воспитанником «Боруссии», за которую играл с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию», а в 2016 году вернулся в дортмундский клуб.
Гётце является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии и автором победного гола в финале того мундиаля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель совета директоров «Боруссии» Михаэль Цорк, заявил, что Гётце покинет команду в летнее трансферное окно.
Читайте ранее в этом сюжете: Гётце уйдёт из «Боруссии» в летнее межсезонье