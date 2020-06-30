Барселона, Испания, , 12:54 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул топ-3 претендентов на «Золотой мяч» в 2020 году. Об этом 30 июня сообщает Goal.

Месси опустился с третьего места на четвёртое. При этом форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поднялся с четвёртого места на второе, опередив не только Месси, но и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

Лидером в рейтинге по-прежнему является польский нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Напомним, Месси является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Роналду получал этот приз пять раз.

Читайте также: Месси вышел на второе место по реализованным пенальти в чемпионате Испании