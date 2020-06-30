Москва, , 12:06 — REGNUM Московское «Динамо» получило разрешение от Роспотребнадзора на участие футболистов основного состава в матче чемпионата России с «Сочи». Об этом 30 июня сообщает пресс-служба клуба.

Также отмечается, что результаты всех тестов на коронавирус у игроков команды дали отрицательный результат.

Напомним, перед возобновлением сезона у нескольких футболистов «Динамо» был выявлен коронавирус. Из-за этого пришлось перенести матч 23-го тура с «Краснодаром».

После этого «Динамо» разрешили провести основным составом матч 24-го тура с ЦСКА, который завершился ничье — 0:0.

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