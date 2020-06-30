Мадрид, , 12:01 — REGNUM Мадридский «Атлетико» отказался от идеи приглашать нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани. Об этом 30 июня сообщает AS.

Отмечается, что Кавани не перейдёт в «Атлетико» в летнее трансферное окно, поскольку в клубе не стали рассматривать возможность его приглашения после неудачного опыта переговоров с ним зимой.

Тогда финансовые запросы 33-летнего футболиста показались мадридскому клубу завышенными.

Ранее сообщалось, что Кавани покинет ПСЖ по окончании сезона. После этого «Челси» отказался от его трансфера, а игрок получил предложение от «Ромы».

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