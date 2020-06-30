Беневенто, Италия, , 11:24 — REGNUM Немецкий полузащитник Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб «Беневенто». Об этом 30 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Отмечается, что Шюррле может продолжить карьеру в «Беневенто», который выступает в Серии B. По итогам сезона команда заняла первое место в своём дивизионе и выступит в следующем сезоне в Серии A.

Напомним, Шюррле является игроком дортмундской «Боруссии». В сезоне 2019/20 он выступал на правах аренды за московский «Спартак», в составе которого сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

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