Барселона, Испания, , 11:11 — REGNUM Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен заявил, что у него хорошие отношения с игроками команды, несмотря на разногласия. Об этом 30 июня сообщает Marca.

«У нас хорошие отношения. Это правда, что в определённые моменты мы не согласны друг с другом, но не стоит об этом говорить», — сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что после матча с «Сельтой» (2:2) произошёл конфликт футболистов «Барселоны» с Сетьеном. Игроки выразили несогласие с методами работы тренера.

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