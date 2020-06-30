Лондон, , 10:17 — REGNUM Предложение стать главным тренером сборной Азербайджана по футболу получил бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. Об этом 30 июня сообщает The Sun.

В сборной Азербайджана настаивают, чтобы Кин дал ответ в течение 48 часов, поскольку поиск преемника Николы Юрчевича на этом посту подходит к завершению.

Отмечается, что Кин, который в последнее время работал экспертом на британском телевидении, готов вернуться к тренерской работе.

Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 год и стал семикратным чемпионом Англии. В качестве главного тренера он работал в «Сандерленде» (2006−2008) и «Ипсвич Таун» (2009−2011).