Афины , , 09:53 — REGNUM Главный тренер греческого футбольного клуба АЕК Массимо Каррера подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщил агент специалиста Андреа Д’Амико.

«Массимо продлил контракт с АЕКом ещё на один год — до лета 2021-го», — цитирует Д’Амико Sport24.

Прежний контракт Карреры с АЕКом был рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. Под его руководством команда занимает третье место в греческой Суперлиге. Кроме того, АЕК вышел в финал Кубка Греции.

С 2016 по 2018 год Каррера тренировал московский «Спартак» и стал чемпионом России в сезоне 2016/17.

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